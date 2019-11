Ryanair, utili in rialzo nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Ryanair chiude la stagione estiva con Profitti in rialzo. Il vettore low cost ha infatti reso noti i risultati del secondo trimestre (che si chiude il 30 settembre), con utili in miglioramento dell'8,2% a 910,2 milioni di euro rispetto ai precedenti 841,5 milioni ottenuti nello stesso periodo del 2018.



Segno più anche per i ricavi totali operativi del gruppo che hanno visto un rialzo del 12% e si sono attestati a 3,08 miliardi.



Il valore ha stupito positivamente gli analisti di FactSet che si attendevano utili per 816,5 milioni.



Al momento il titolo segna in borsa un +5,37%.