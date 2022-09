Ryanair presenta un inverno in crescita

(Teleborsa) -, alla presenza del Ceo del gruppo, ha lanciato il proprioIl piano prevede complessivamentenei due scali eConbasati, inclusi 12 Boeing "Gamechanger", quasi tutti presenti sull'Aeroporto di Bergamo che è l'hub principale del sud Europa del vettore irlandese,rispetto all'operativo invernale 2019, su oltre 1.800 voli settimanali., Ryanair hain 17 di essi, la più importante delle quali a, dove sono presenti stabilmente 21 aeromobili (di cui 10 B737 Gamechanger) che nell'orario invernale copriranno. A, invece, dove sono basati 7 aeromobili (2 i Gamechanger) le. In totale sarannoda Ryanair in inverno.Sul futuro del trasporto aereo - ha riaffermato O'Leary - permangono i, alle possibilie ai. Tuttavia, come dimostrano i numeri dell'estate, Ryanair è la compagnia che guida la ripresa del traffico aereo, operando su 225 aeroporti europei e avendo portato a 88 le proprie basi in 36 Paesi, coprendo 2.000 rotta invernali con la prospettiva di trasportare 225 milioni di passeggeri entro il 2026.