Ryanair lancia programma formazione piloti con VA Airline Training

(Teleborsa) - Una partnership che potrebbe lanciare un programma di formazione dei piloti importante da parte di Ryanair. In accordo con VA Airline Training, la compagnia aerea è pronta ad offrire il programma Ryanair Airline Pilot Standards (APS MCC) a Cambridge.



Questo nuovo programma, approvato dall'EASA, offre agli apprendisti piloti un percorso strutturato per raggiungere un eccezionale livello di formazione e uno standard che li renda pronti ad aderire al programma Ryanair Boeing 737 Type Rating. I piloti saranno addestrati dagli istruttori VA Airline Training e useranno le procedure della compagnia, muovendo così i primi passi per diventare piloti Ryanair.



L'obiettivo, nel prossimo quinquennio, è quello di assumere fino a 1.000 piloti l'anno e valutare più di 300 nuovi piloti provenienti da tutta Europa. © RIPRODUZIONE RISERVATA