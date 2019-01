Ricerca e innovazione: accordo tra Politecnico di Milano e Jacobs

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilazienda leader mondiale nel settore dei servizi professionali, hanno siglato un accordo di collaborazione quadriennale per- In base all'accordo,fornirà contributi alladel Politecnico nelle sfere di competenza dell'ingegneria e dell'architettura, con particolare attenzione ai servizi scientifici, tecnici, professionali, di costruzione e di gestione del progetto, in ambito industriale, commerciale, ambientale ed infrastrutturale, tramite una costante attenzione alle tematiche diInoltre,istituiranno unaconoscitiva nei campi dell'ingegneria e dell'architettura che permetterà di partecipare a