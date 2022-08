Rete unica, Labriola (TIM): ambiente politico non blocca le attività

(Teleborsa) - "Le cose procedono, l'ambiente politico non blocca le attività. Si ritiene che un'unica rete possa essere lo scenario migliore per tutte le parti. Si farà quindi un'offerta, prima non veicolate e poi vincolante, e poi le società faranno le valutazioni sulla base dell'offerta". Lo ha affermato l'amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, nel corso della presentazione alla comunità finanziaria dei risultati del primo semestre del 2022. Il manager ha fatto riferimento a un'intervista uscita ieri su Repubblica a Pierpaolo Di Stefano, il rappresentante di CDP che sta seguendo la trattativa.

Sollecitato sulle interlocuzioni avute nelle scorse settimane con le autorità europee, ha risposto: "Per quanto riguarda le discussioni con l'Antitrust abbiamo avuto una discussione di carattere generale perché in questa fase non possiamo entrare nei dettagli, in quanto non abbiamo tutti i dettagli per parlarne".

"È importante dire - ha spigato Labriola - che c'è una nuova ondata in Europa a proposito di una visione diversa per il consolidamento del mercato. Quello che è successo in Spagna la settimana scorsa sarà una sorta di test per vedere se c'è un cambiamento nelle autorità antitrust a livello europeo, se si vedrà in modo diverso il consolidamento in Europa".

L'AD di TIM ha ricordato che "gli Stati Uniti hanno tre player, il Brasile ha tre player e l'Europa che è simile come dimensioni a USA e Brasile ne ha tantissimi. E in Italia con 60 milioni ci sono cinque player, quindi penso che si debba discutere a livello Antitrust a proposito di rivedere la politica industriale europea per quanto riguarda il consolidamento di mercato".