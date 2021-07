Renergetica vende due progetti fotovoltaici a Edison

Martedì 27 Luglio 2021, 16:00

(Teleborsa) - Renergetica, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata sul mercato AIM Italia, ha venduto le società veicolo Ren 143 srl e Ren 144 srl a Edison Renewables, controllata al 100% da Edison. Le società cedute sono titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di due impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di oltre 16 MWp, in provincia di Alessandria.

I due impianti da realizzare sono i primi all'interno dell'accordo quadro firmato nell'aprile 2020 per lo sviluppo complessivo di 250MWp in cinque anni. In particolare, i due impianti oggetto di compravendita fanno parte dei circa 90 MWp di progetti già opzionati da Edison (come comunicato dalla società lo scorso 4 giugno 2020).

"Siamo molto soddisfatti dell'operazione - ha dichiarato Rosa Arnau, AD di Renergetica - che abbiamo concluso nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite dai contratti di opzione". "Per Edison è un ulteriore passo concreto nell'installazione di nuova capacità fotovoltaica da porre al servizio del Paese e della sua transizione energetica", ha invece commentato Marco Stangalino, vicepresidente esecutivo Power Asset di Edison.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)