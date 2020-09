Relatech, crescita a doppia cifra nel primo semestre

(Teleborsa) - Relatech chiude i primi sei mesi dell'anno con un Valore della Produzione che si attesta a circa 10,7 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto ai 10,4 milioni al 30 giugno 2019



I Ricavi dalle Vendite rimangono sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno (Euro 8 milioni circa vs Euro 9 milioni circa nello stesso periodo dell'anno precedente).



L'Ebitda adjusted è pari a Euro 2,62 milioni e risulta in crescita del 37% rispetto ad Euro 1,91 milioni al 30 giugno 2019. L'Ebit adjusted è pari a Euro 1,98 milioni, in crescita del 20,51% rispetto a Euro 1,64 milioni al 30 giugno 2020.



Il Risultato Netto adjusted è pari a Euro 1,45 milioni in crescita del 42% circa rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Il Risultato Netto reported si attesta a Euro 1,34 milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA