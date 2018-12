Regno Unito, tasso disoccupazione fermo ma crescita disoccupati supera attese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel mese di novembre, ilche hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna risulta in, rispetto ai 23.200 registrati nel mese di ottobre (dato rivisto da 20.200 unità della prima lettura). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), risultache stimavano una crescita di 13.200 unità.Nel trimestre settembre-novembre 2018, ilaumenta di 20mila unità e si attesta a, mentre ilsale di 79 mila addetti e si attesta aInfine, il tasso diha mostrato una(superiore al 3,2% delle previsioni e del mese precedente), mentredel 3,3%, che si confronta con il 3,1% precedente e con il 3% atteso.