Regno Unito, mercato immobiliare stenta

(Teleborsa) - Il mercato immobiliare in Regno Unito si conferma in difficoltà, con prezzi che segnano la crescita più bassa dalla crisi finanziaria del 2008. Lo dice l'ultima indagine di Rightmove, il più grande portale di annunci immobiliare d'oltremanica.



Ad ottobre, i prezzi delle case sono cresciuti in media dello 0,6% a 306.712 sterline, mentre la variazione rispetto ad ottobre 2018 è pari a -0,2%. Una crescita bassissima, considerando che normalmente il recupero medio dei prezzi in autunno è pari all'1,6%.



Giù anche il numero di proprietà immobiliari in vendita, crollate del 14% rispetto ad un anno fa.







