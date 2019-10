Reddito, pagamento ottobre a rischio. Inps invia sms: integrate documenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha inviato(519.586 per la precisione) per avvisare i beneficiari del reddito o pensione di cittadinanza che è necessario integrare le domande presentate. Più di una famiglia su due (in totale quelle beneficiarie del sussidio sono 976.852) dovrà svolgere questo adempimento entro ilaltrimenti la prestazione. In 114.352 hanno già risposto all'"ultima chiamata", ma restano più di. Le più a rischio sono le circaLe prime domande sono state presentate, a partire dal 6 marzo 2019, utilizzandostabilendo però che, per le domande già accolte secondo il decreto originario, ci fosse unDopo i percettori avrebbero dovutoL'Inps ha dunque inviato gli sms richiamando i destinatari a soddisfare le nuove richieste entro la data delprecisa l'Istituto, entro la quale sarà possibile l'elaborazioneper la liquidazione della rata di reddito e pensione di cittadinanza spettante per la