(Teleborsa) - Nuova ondata polemiche sulla questione dell'incarico aper lache saranno assegnate ai titolari del. Il solito giallo? Di Maio smentisce e chiarisce.Tutto era partito dalle affermazioni del vicepremiere del vice ministro all'Economia, che avevano detto di averche saranno assegnate a coloro che potranno percepire il Reddito di Cittadinanza.Affermazioni che avevano sollevato lei, le quali avevano minacciato unaparlamentare, perché il Reddito di Cittadinanza non è ancora stato approvato con una legge e per la trasparenza, dato che non è chiaro se ci sia stato un affidamento diretto, una gara o cos'altro.Poi, il chiarimento dello stesso Di Maio:ha detto il leader del M5S, chiarendoIn ogni casodelle tessere, come chiarito dal Presidente dell'Istituto,, che nei giorni scorsi ha chiarito "non siamo minimamente coinvolti" aggiungendo "non spetta a noi peraltro, mi meraviglierei se chiedessero a noi di farle".