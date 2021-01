© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Governo accelera sulcercando contemporaneamente di disinnescare laopzione soft che sembra passare per unsenza tuttavia escludere loche sembra comunque meno probabile - diIntanto, ilsecondo quanto si apprende, è stato inviato aiStando a quanto emerge dalla tabella allegata al documento che l'esecutivo ha predisposto e girato ai partiti, ammontano complessivamente apreviste negli investimenti del cosiddetto Piano Recovery. Di questi 209,84 riguardano il: 66,6 miliardi sono già impegnati in progetti in essere, 143,24 su nuovi progetti."La bozza di PNRR - si legge - sarà analizzata nel prossimo(che non è ancora stato convocato, ndr) e costituirà la base di discussione per il confronto con il Parlamento, le Istituzioni regionali e locali, le forze economiche e sociali, il Terzo Settore e le reti di cittadinanza, ai fini dell'adozione definitiva del Piano"."Siamo nel mezzo di unÈ stato modificato in positivo il Recovery Plan. Grazie, soprattutto, al lavoro del ministro Gualtieri che se n'è occupato direttamente". A fare il punto è Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, in una intervista rilasciata a Tpi.it. "E c'è la volontà del presidente Conte - aggiunge - di portare a sintesi i contributi dei vari partiti della maggioranza circa il"Ho sempre lavorato per raccogliere tutte le proposte migliorative su ogni tema o provvedimento sin qui adottato e così sarà anche in futuro, perché è questo che ci chiedono i cittadini. Questo vale, ovviamente, anche per ilNei giorni scorsi ho sollecitato le forze di maggioranza a far pervenire osservazioni e proposte utili a migliorare la prima bozza riguardante il nostro Piano nazione di Ripresa e Resilienza. Ho sempre inteso quella primaad avere una base tecnica di discussione per poi operare le scelte 'politiche' e dare una impronta strategica al, ha scritto ieri iln un lungo post su Facebook.