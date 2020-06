Recovery Fund, Gentiloni sprona l'Italia: occasione irripetibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Quella del Recovery Fund è "Lo ha detto il Commissario europeo agli Affari monetari,al TG2.C'è undi risorse europee per rimettere in piedi. Non è che abbiamo avuto cinque Piani Marshall dopo la guerra, ma una volta sola. Quindi, non possiamo sprecare questa occasione", ha ribadito.Secondo l'Eurocommissario, si potrebbe arrivare a un'intesa tra i Paesi europeiconfermando tuttavia che "non siamo ancora a un accordo perchè ci sono ancora. Strada in salita ma cauto ottimismo:"Sono convinto che ci arriveremo".Tanti ancora i nodi da sciogliere, tra i quaia, criteri di ripartizione degli, proporzione tralegate a investimenti e riforme. Una volta superati gli ostacoli, l'Italia, ha detto Gentiloni, dovrebbe focalizzare la propria attenzione sui punti "che riguardano le strozzature che hanno reso difficile la crescita negli ultimi, molti anni. A queste strozzature - ha aggiunto - bisogna aggiungere però anche gliun'Italiasul piano ambientale eul piano digitale".