Recovery Fund, Commissione pronta ad alzare il velo

(Teleborsa) - Come saràMai come ora torna utile la locuzione latina "Faber est suae quisque fortunae" che tradotta letteralmente, significa "Ciascuno è artefice della propria sorte".da un lato,dall'altro: l'è chiamata a scegliere. "I tempi straordinari che viviamo creano una opportunità senza precedenti per creare degli strumenti comuni, alcuni sono già in piedi", e "il pacchetto di domani" sulche verrà proposto domani "sarà in ogni caso un passo ulteriori in questa direzione". Lo ha affermato il Commissario europeo all'Economia, Paolointervenendo a un seminario della Foundation for European Progressive Studies.Una situazioneche necessita di misure straordinarie, ovviamente. "Per la prima volta dopo 10 anni di discussioni da posizioni molto diverse - sottolinea Gentiloni - tra sostenitori della prevenzione dei rischi e sostenitori della condivisione dei rischi, abbiamo un terreno comune su obiettivi condivisi che oggi, e nel prossimo futuro,Lalanciata dal coronavirus è appena iniziata. Possiamo, trasformando la crisi in opportunità, oppure"Sono certo che queste misure, per quanto temporanee lasceranno un segno - ha aggiunto - che resterà", ha affermato l'eurocommissario secondo il quale "populismi e nazionalismi non sono diventati più forti, ma deboli". E questo, ribadisce Gentiloni, mette in rilievo "l'importanza di essere una