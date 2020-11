RdC, la fotografia del Ministero del Lavoro

(Teleborsa) - Sono circa 1.430.000 i nuclei che hanno beneficato del Reddito di cittadinanza a partire dal suo avvio, nel 2019, fino al 30 giugno 2020. Il reddito di cittadinanza ha interessato oltre 3.470.000 d'individui. Questa la fotografia scattata dal Rapporto annuale 2020, riferito all'andamento della misura nel suo primo anno di applicazione (2019).

Il Report - curato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - segnala che "coerentemente con la finalità della misura, i nuclei beneficiari di RdC e PdC (Pensione di Cittadinanza, ndr) si concentrano tra i nuclei con più basso valore dell'Isee, e dunque con una situazione economica di maggior disagio. Ben il 30,6% di nuclei beneficiari dispone di un Isee pari a 0. Complessivamente, i nuclei con Isee non superiore a 5mila euro rappresentano il 90,3% dei nuclei beneficiari.

Il 41,4% delle famiglie beneficiarie Rdc (409.518) include componenti minorenni. Il 10% ha bambini sotto i 3 anni (105.298). Al 30 giugno 2020 risultavano circa 1.430.000 i nuclei che hanno beneficato della misura dal suo avvio (oltre 3.470.000 individui).

Dal Rapporto, inoltre, emerge che le donne sono maggiormente rappresentate tra gli individui beneficiari di Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza soprattutto nelle classi di etù centrali e in quelle più avanzate, tanto che tra gli individui beneficiari di Pensione di Cittadinanza due su tre sono donne.

