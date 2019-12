Rapporto Bes, Istat: migliora benessere, ma quasi 2 milioni di giovani in sofferenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nell'ultimo anno glisegnalano unE' quanto emerge dalladelcheoffre una lettura delnelle sue diverse dimensioni, ponendo particolare attenzione agli aspetti territoriali. Gli indicatori delSalute; Istruzione e formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza; Benessere soggettivo; Paesaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività; Qualità dei servizi.del totale dei circaper cui è possibile il confronto – si legge – registra un miglioramento in tutte le aree del Paese, con valori più elevati alL'analisi contestuale deiconferma, invece, le difficoltà delcui si affianca il- Migliorano nel 2018 le percezioni soggettive di benessere, con(+1,8 punti percentuali rispetto al 2017). Aumenta anche la quota di individui ottimisti (+1,8 punti percentuali) e diminuisce quella relativa a un atteggiamento pessimista (-2 punti percentuali). Neldi soddisfazione per la vita (-11,9 punti percentuali rispetto al Nord), di soddisfazione per il tempo libero (-7,5 punti percentuali rispetto al Nord) ed è anche(-5,5 punti percentuali rispetto al Nord). Più della metà degli individui intervistati (55,2%) - si legge nel rapporto - riferisce di averstati d'animo positivi nelle 4 settimane precedenti l'intervista, mentre più di tre individui su cinque attribuiscono unaal senso della propria vita.C'è un dato, però, da guardare con. Sono, ovvero a cui mancano due o più dimensioni del benessere (dalla salute al lavoro, dalla sfera sociale a quella territoriale, passando per l'istruzione). Quella che l'Istituto chiama la "multi-deprivazione" è più alta, si specifica,Sono oltrele famiglie in condizioni di povertà assoluta nel 2018, con un'incidenza pari al 7,0% delle famiglie, per un numero complessivo di 5 milioni di individui (8,4% del totale degli individui). Si registrano forti differenze territoriali:"Nella speranza di vita alla nascita raggiunge il massimo storico,.L'Istituto di Statistica sottolinea anche come la maggiore longevità femminile si accompagniSul fronteprosegue l'Istat - permane lacon significative differenze regionali e per genere. Nele non frequenta corsi di studio o formazione (13,8% nel 2016).