Progetto Az: FS prepara la cordata su Alitalia

(Teleborsa) -, iniziate lo scorso dicembre, tant'è vero che nei prossimi giorni il management sarebbe impegnato sul fronte deiSecondo fonti vicine al dossier, dovrebbe partire nei prossimi giorni lache vedrà la partecipazione di, banchieri di, manager di. Incontri volti a delineare concretamente i dettagli delin vista dellaanche se l'amministratore delegato di FS,potrebbe chiedere una proroga di un mese. Dopo la presentazione dell'offerta definitiva, a partire da febbraio decorreranno i cinque mesi previsti per definire l'operazione.L'obiettivo èe unstimato in, ma i temi al centro dei colloqui sono diversi e rendono la stesura del progetto complessivo più complessa del previsto. La sfida perè la creazione di unbasato sul binomio Frecciarossa-aereo mentrepunta al lungo raggio con un ie, di conseguenza, della flotta, xon possibili incrementi di A330 e A350 e Boeing 777 e 787.In questa partitaMa le incognite sono ancora diverse. Vi è la trattativa con i sindacati che chiedono che il rilancio salvaguardi i posti di lavoro e, nonostante sia rimasta sullo sfondo, non è esclusa una, che comporterebbe per Alitalia altri problemi, a cominciare dalle duea cui appartengono le due compagnie.