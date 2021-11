Prismi, emesse 78.125 azioni a favore di Negma Group

Venerdì 26 Novembre 2021, 09:45







(Teleborsa) - Prismi, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore web e digital marketing, ha reso noto che sono state emesse 78.125 azioni ordinarie in favore di Negma Group Ltd, a seguito della ottava richiesta di conversione della seconda tranche di obbligazioni ad essa riservate, che la società aveva comunicato lo scorso 24 novembre.



Per effetto dell'intervenuta conversione il capitale sociale di Prismi sarà pari a 19.898.725 euro suddiviso in 20.044.356 azioni, di cui 19.035.181 azioni ordinarie e 1.009.175 azioni di categoria speciale.







(Foto: Free-Photos / Pixabay)