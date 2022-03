Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che sconta alcuni dati deludenti, in particolare il PIL del 4° trimestre. Il Dow Jones segna con un calo dello 0,30%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l'S&P-500, che retrocede a 4.603 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-0,81%); con analoga direzione, leggermente negativo l'S&P 100 (-0,6%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia (+0,85%) e utilities (+0,48%). Nel listino, i settori beni di consumo secondari (-1,26%), informatica (-1,08%) e finanziario (-0,96%) sono tra i più venduti.



Al top tra i giganti di Wall Street, Wal-Mart (+1,69%), United Health (+1,49%), Boeing (+1,18%) e Johnson & Johnson (+0,75%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Home Depot, che prosegue le contrattazioni a -3,33%.



Sensibili perdite per Salesforce.Com, in calo del 2,86%.



In apnea Visa, che arretra del 2,02%.



In rosso Walt Disney, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,08%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Lululemon Athletica (+11,37%), Paychex (+3,15%), Astrazeneca (+1,57%) e Crowdstrike Holdings (+1,50%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Qualcomm, che ottiene -4,66%.



Tonfo di Moderna, che mostra una caduta del 3,56%.



Lettera su Microchip Technology, che registra un importante calo del 3,46%.



Scende Marvell Technology, con un ribasso del 3,39%.