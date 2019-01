Positive le principali borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee in attesa della partenza di Wall Street.Tra i temi della giornata c'è Banca Carige, che ha annunciato le ultime mosse dei Commissari dopo il salvataggio offerto dal Governo.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.282,8 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,59%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +268 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,91%.denaro su Francoforte, che registra un rialzo dello 0,75%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dell'1,11%, buona performance per Parigi, che cresce dell'1,43%., proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,63%, portandosi a 20.990 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,08%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,53%).In luce sul listino milanese i comparti materie prime (+1,78%), beni industriali (+1,72%) e automotive (+1,05%). Il settore vendite al dettaglio, con il suo -0,71%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, brilla Prysmian, con un forte incremento (+3,42%).Ottima performance per Atlantia, che registra un progresso del 3,36%.Exploit di Saipem, che mostra un rialzo del 2,47%.Su di giri Juventus (+2,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Italgas, che continua la seduta con un -1,96%.Preda dei venditori BPER, con un decremento dell'1,70%.Tentenna Diasorin, che cede lo 0,74%.Sostanzialmente debole Banco BPM, che registra una flessione dello 0,73%.del FTSE MidCap, Acea (+2,73%), OVS (+2,58%), Reply (+2,20%) e doBank (+2,19%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli -8,86% dopo le stime sui risultati 2018.Si concentrano le vendite su Aeroporto di Bologna, che soffre un calo dell'1,25%.In caduta libera Fincantieri, che affonda del 2,29%.Pesante Piaggio, che segna una discesa di ben -2,21 punti percentuali.