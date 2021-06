Positiva General Motors dopo revisione al rialzo della guidance

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - L'Azienda statunitense che produce autoveicoli estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 61,42 e con un rialzo dell'1,03%.



General Motors beneficia dell'annuncio per cui aumenterà i suoi investimenti in veicoli elettrici e a guida autonoma dal 2020 al 2025 a 35 miliardi di dollari. GM prevede inoltre di fornire risultati migliori del previsto nel secondo trimestre, nonostante l'impatto a livello di settore della carenza di semiconduttori.



Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 62,55 e successiva a 64,26. Supporto a 60,84.