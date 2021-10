Portale Sardegna, siglato accordo per internalizzazione di "Welcome to Italy"

Lunedì 25 Ottobre 2021, 10:15

(Teleborsa) - Portale Sardegna, online travel agency (OTA) quotata su Euronext Growth Milan, e Welcome Travel Group, operatore attivo nella distribuzione turistica e partecipato da Alpitour World e Costa Crociere, hanno sottoscritto una partnership commerciale con APG North America LLP, società americana con sede a New York, Miami e Los Angeles che fa parte della rete APG, le principali società GSA nel mondo, a copertura di oltre 170 paesi. La partnership prevede la diffusione del prodotto Welcome to Italy nel mercato nordamericano attraverso la creazione di una piattaforma di vendita personalizzata e rivolta alla rete di 45.000 agenzie di viaggio affiliate da APG.

"L'accordo raggiunto con APG testimonia il fatto che attraverso Welcome to Italy il Gruppo ha la possibilità di interfacciarsi con canali distributivi di rilievo internazionale e senza dubbio inaccessibili con il solo prodotto Sardegna, ciò mettendo a reddito gli importanti investimenti fatti per la realizzazione della piattaforma", ha commentato Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna.

"La partnership consente non solo di aprire nei prossimi anni Welcome to Italy al mercato Nordamericano, ma altresì di realizzare relazioni di importanza strategica rilevante con i provider storici della filiera turistica internazionale - ha aggiunto - Intendiamo condividere il nostro know-how turistico improntato all'innovazione con gli operatori americani che da decenni prediligono la destinazione Italia per i loro clienti".

A poco meno di un'ora dall'apertura delle negoziazioni, il titolo di Portale Sardegna non riesce ancora a fare prezzo e segna un rialzo teorico del 32%.