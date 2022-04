Pirelli, Yang Xingqiang si dimette dal CdA

Giovedì 28 Aprile 2022, 19:15







(Teleborsa) - Pirelli, produttore di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha comunicato che Yang Xingqiang ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione "per una sopraggiunta e inattesa concentrazione di nuovi impegni personali". Le dimissioni avranno efficacia dalla prossima riunione del CdA in programma il 10 maggio 2022.



Yang Xingqiang ricopre la carica di consigliere non esecutivo e non indipendente. Non risulta titolare di alcuna azione della società sulla base delle informazioni a disposizione, è componente del Comitato Strategie e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione dalle cariche sopra menzionate.