PIL, Istat conferma +0,9% nel 2018. Rivista al rialzo la stima per il 2017

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Istat ha rivisto al rialzo le stime del PIL 2017, portandole da +1,6% a +1,7%. Confermata invece quella per il 2018 a +0,9%.La revisione - spiega l'Istituto di statistica - di oggi è dovuta all', che - in accordo con Eurostat -La nuova stima ha come risultato una. Una revisione complessiva sarà apportata a settembre.nel 2017 al 2,4% del PIL e al 2,1% nel 2018.Le: Rete ferroviaria Italiana; Ferrovie Nord; Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia); Cassa del Trentino; Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia; Finanziaria regionale abruzzese; Finpiemonte; Finanziaria regionale Valle d'Aosta; Acquirente Unico; Ricerca sul sistema energetico.