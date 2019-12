Pierrel in denaro: riceve autorizzazione commercio Orabloc® in Libano e Kazakhstan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pierrel comunica che la propria controllataha ottenuto inl'autorizzazione alla commercializzazione per l'anestetico dentale di punta by Pierrel a base Articaina,"La registrazione del nostro prodotto Orabloc® in Libano e Kazakhstan – dice, Amministratore unico di Pierrel Pharma – rappresenta, su base territoriale e in particolare nel continente Euroasiatico e in quello medio-orientale, uno step fondamentale per la nostra rete commerciale e di conoscenza del prodotto in aree che rappresentano, per motivazioni diverse, ponti di collegamento tra l'Europa e l'Asia".Per Pierrel, Kazakhstan e Libano si aggiungono a Russia, Armenia, Iran, Azerbaigian e Georgia per quanto riguarda la piattaforma eurasiatica, e alla Giordania per quella medio-orientale.La Società attualmente ha in corso 31 nuove registrazioni del proprio anestetico Orabloc® in molti Paesi, commercializza oltre 32 referenze prodotto in 17 diversi Paesi ed è in procinto di aggiungere ulteriori 28 referenze nei nuovi Paesi nei quali sono in corso le procedure autorizzative.