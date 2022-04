Pierrel, autorizzazione per commercio di Orabloc in Turkmenistan

Martedì 19 Aprile 2022, 09:45







(Teleborsa) - Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, ha comunicato che la propria controllata Pierrel Pharma ha ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione in Turkmenistan per l'anestetico dentale di punta by Pierrel a base di Articaina, Orabloc, e ha rafforzato così la propria presenza nei mercati dell'Asia Centrale.



Il gruppo ha in portafoglio 41 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali in 33 paesi, oltre ad avere in corso circa 30 nuove registrazioni per il proprio anestetico dentale Orabloc. Il gruppo ha avviato numerosi processi di registrazione di altre molecole per ampliare il proprio portafoglio prodotti.