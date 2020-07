Piazza Affari si conferma in rally con resto Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, inclusa Piazza Affari, che si conferma tonica con i. A sostenere il recupero dei mercati concorrono laed idi una sperimentazione delL'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,40%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +167 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,23%.ottima performance per Francoforte, che registra un progresso del 2,03%, denaro su Londra, che registra un rialzo dello 0,94%, e exploit di Parigi, che mostra un rialzo dell'1,71%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,23%.di Milano, troviamo Unicredit (+5,97%), Banco BPM (+5,51%), Banca Mediolanum (+4,61%) e Mediobanca (+4,30%).del FTSE MidCap, doValue (+6,03%), Piaggio (+5,83%), Anima Holding (+5,32%) e Credem (+5,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su MARR, che prosegue le contrattazioni a -0,61%.