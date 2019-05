Piazza Affari rimonta assieme alle altre borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che recuperano dopo un avvio debole, scontando leL'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +281 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,71%.ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,90%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,25%, giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,29%. Frazionale aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,46% a 20.959 punti.di Milano, troviamo Juventus (+2,83%), Tenaris (+2,70%), Banco BPM (+2,25%) e BPER (+2,15%).I più forti ribassi, invece, si segnala Pirelli, che continua la seduta con un -2,80%.Calo deciso per Moncler, che segna un -1,76%.Contrazione moderata per Generali Assicurazioni, che soffre un calo dello 0,88% nonostante risultati in crescita e superiori alle attese.di Milano, Maire Tecnimont (+4,81%) ed ERG (+4,24%) grazie ad un upgrade.Sul resto del listino va citata TerniEnergia (+25%), dopo una maxi dismissione di impianti fotovoltaici.