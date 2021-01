© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in attesa di, che stasera annuncerà le decisioni di politica monetaria. Cautela anche in vista del, in uscita domani, e dell'avvio delleper la soluzione della crisi di governo.Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,213. >Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,61%.debole Francoforte, con un calo frazionale dello 0,52%, tentenna Londra, con un ribasso dello 0,27%, incerta anche Parigi, che segna un calo dello 0,28%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che si porta a 21.858 punti, con uno scarto percentuale dello 0,59%.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente Pirelli cin un incisivo incremento del 4,47%.In primo piano Saipem, che mostra un forte aumento del 2,49%.Decolla DiaSorin, con un importante progresso del 2,40%.Andamento positivo per Leonardo, che avanza di un discreto +1,31%.La peggiore è Interpump, che flette del 3,67%.In apnea Buzzi Unicem, che arretra del 2,80%.Tonfo di Nexi, che mostra una caduta del 2,18%.Scivola Atlantia, con un netto svantaggio dell'1,85%.Al Top tra le azioni italiane a, MARR (+2,37%), Fincantieri (+2,15%), Tod's (+2,00%) e Banca Farmafactoring (+1,95%).Fra i più forti ribassi si segnala Falck Renewables, che continua la seduta con -2,72%.Lettera su GVS, che registra un importante calo del 2,23%.In rosso Danieli, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,82%.Spicca la prestazione negativa di Banca Popolare di Sondrio, che scende dell'1,62%.