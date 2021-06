Piazza Affari positiva in un'Europa cauta

Venerdì 25 Giugno 2021, 14:15

(Teleborsa) - All'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.



L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,195. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,59%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%.



Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +111 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,89%.



Tra le principali Borse europee trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,31%, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.



Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,23% a 25.480 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 27.949 punti.



Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,09%); sulla stessa tendenza, sulla parità il FTSE Italia Star (+0,09%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Buzzi Unicem (+3,93%), Banca Mediolanum (+2,75%), Banca Generali (+1,25%) e CNH Industrial (+1,24%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit, che ottiene -0,74%.



Sostanzialmente debole Terna, che registra una flessione dello 0,51%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Tod's (+3,53%), Mediaset (+3,44%), MARR (+2,88%) e La Doria (+2,37%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su doValue, che ottiene -1,66%.



Seduta negativa per Zignago Vetro, che mostra una perdita dell'1,06%.



Si muove sotto la parità Ascopiave, evidenziando un decremento dello 0,97%.



Contrazione moderata per Saras, che soffre un calo dello 0,91%.