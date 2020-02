Piazza Affari guida al rialzo Borse UE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che confermano una intonazione moderatamente positiva, a dispetto delle preoccupazioni per il Coronavirus. L'attenzione è rivolta ai dati macro, con ilche lascia sperare. Nel pomeriggio appuntamento del il PMI americano-.Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,107. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,95%.poco mossa Francoforte, che mostra un +0,13%,più tonica Londra, che registra una plusvalenza dello 0,40%, guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,22%., che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,48%.di Piazza Affari, vola Nexi, con una marcata risalita del 4,20%, in scia all'aggregazione delle concorrenti francesi.Brilla Amplifon, con un forte incremento (+2,8%).Ottima performance per Prysmian, che registra un progresso del 2,54% dopo aver lanciato una nuova linea di minicavi per reti tlc.Sostenuta Recordati, con un discreto guadagno dell'1,45%.La peggiore si conferma BPER, che cede l'1,42%.Sotto pressione Telecom Italia, con un forte ribasso dell'1,34% dopo e multe di Antitrust e Privacy.Soffre Azimut, che evidenzia una perdita dell'1,08%.