Piazza Affari e borse europee in profondo rosso

(Teleborsa) -, che viaggiano in pesante ribasso, scontando, come ile l'impennata dei, che allungherà inevitabilmente la ripresa dell'attività della prima economia mondiale. Ilha anche giudicatola stima diavanzata da Confindustria, pur anticipando l'arrivo di nuove misure per imprese e famiglie.Laprivilegia il dollaro, con un crosso Euro / Dollaro USA che registra un -0,91%, e l'Oro, che continua la sessione in rialzo a 1.593,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è in calo (-1,32%) a 20,21 dollari per barile.Torna a salire lo spread, attestandosi a +207 punti base, con un aumento di 9 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,56%.pesante Francoforte, che segna una discesa di ben -3 punti percentuali, seduta drammatica per Londra, che crolla del 3,57%, e sensibili perdite per Parigi, in calo del 3,53%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che segna una discesa dell'1,63%.Tra lea grande capitalizzazione, svetta Atlantia che segna un importante progresso del 7,52%.Vola Unipol, con una marcata risalita del 2,68%.Composta Telecom Italia, che cresce di un modesto +0,97%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Exor, che evidenzia un calo del 4,04%.Calo deciso per Unicredit, che segna un -3,95%.In apnea BPER, che arretra del 3,14%.Tonfo di Buzzi Unicem, che mostra una caduta del 3,00%.