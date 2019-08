Piaggio Aero, partnership da 12,6 milioni con l'Enav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per la manutenzione del velivolodi proprietà di quest'ultima. Ladell'attività di manutenzione è di circaL'accordo con la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia ha undi euro e garantirà una(integrated logistic support) dell'intera flotta:adibiti adsugli aeroporti.Gli aeromobili in questione effettuano una media di. Appositamente allestiti, consentono di eseguire controlli in volo per garantire la massima efficienza delle radioassistenze (Radar, VOR, DME, VDF, ILS ecc.) necessarie alla navigazione aerea. L'equipaggiamento dei velivoli consente di effettuare tutte le verifiche senza apparecchiature installate a terra, ottenendo risultati in tempo reale e sempre in linea con le normative internazionali."L'intesa siglata oggi è un ulterioree in particolare nel processo di rafforzamento del polo di Genova - ha commentato, commissario straordinario di Piaggio Aerospace - una conferma delle competenze che la società riesce a esprimere anche nel settore della manutenzione velivoli e del contributo che può portare all'economia della città di Genova nel suo insieme".