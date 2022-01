Philips, inizio anno difficile. Miglioramenti in seconda metà 2022

(Teleborsa) - Philips ha registrato vendite pari a 4,9 miliardi di euro nel quarto trimestre del 2021, in calo del 10% su base comparabile, mentre i nuovi ordini su base comparabile sono aumentati del 4%, trainati dalla crescita a doppia cifra nel business Diagnosis & Treatment. La multinazionale olandese, che negli ultimi anni si è concentrata sempre più nel settore delle nuove tecnologie per la salute, ha incassato proventi delle operazioni continue pari a 139 milioni di euro: pesa un impatto di 220 milioni di euro relativo all'integrazione del fondo per i problemi della divisione Respironics. L'EBITA rettificato è stato di 647 milioni di euro (13,1% delle vendite), rispetto ai 995 milioni di euro (19% delle vendite) del quarto trimestre del 2020.

"Come annunciato il 12 gennaio 2022, le vendite sono state influenzate da diversi venti contrari, in particolare le sfide della catena di approvvigionamento, il rinvio delle installazioni di apparecchiature negli ospedali legate al Covid-19 e le conseguenze dell'azione sul campo di Respironics", ha commentato il CEO Frans van Houten.

"Sulla base della buona domanda dei clienti e del nostro portafoglio ordini in crescita, prevediamo di riprendere la nostra traiettoria di crescita ed espansione dei margini nel corso del 2022 - ha aggiunto - Nel breve termine, tuttavia, continuiamo a vedere una volatilità significativa e venti contrari legati al Covid-19 e alla catena di approvvigionamento, nonostante i nostri continui sforzi di mitigazione".

"Prevediamo di iniziare l'anno con un calo delle vendite comparabile, seguito da una ripresa e da una forte seconda metà dell'anno", ha puntualizzato. Ciò dovrebbe portare a una crescita tra il 3% e il 5% delle vendite comparabili nel 2022, con un miglioramento da 40 a 90 punti base del margine EBITA rettificato.