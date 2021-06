PharmaNutra, firmato nuovo accordo di distribuzione per la Germania

(Teleborsa) - PharmaNutra, azienda quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, ha firmato un nuovo accordo relativo alla distribuzione in Germania di SiderAL, linea di complementi nutrizionali di ferro orale leader del mercato nutraceutico italiano.

Il contratto di distribuzione in esclusiva per la Germania è stato firmato con la multinazionale Fresenius Kabi, colosso mondiale della farmaceutica con cui PharmaNutra collabora già dal 2015 per la distribuzione dei suoi prodotti in altri Paesi europei, come Austria, Svizzera e Ungheria. L'operazione "rappresenta un significativo consolidamento della partnership con Fresenius Kabi e apre a PharmaNutra un mercato dalle enormi potenzialità", sottolinea la società.

"L'accordo con Fresenius Kabi per la distribuzione del SiderAL in Germania, un'intesa su cui stavamo lavorando da molto tempo, è un motivo di grande soddisfazione, in quanto rappresenta un punto fondamentale della nostra espansione all'estero - ha commentato Carlo Volpi, Consigliere Delegato di PharmaNutra - La Germania è il primo Key Country in cui PharmaNutra inizia ad operare e siamo orgogliosi di poterlo fare insieme a Fresenius Kabi, un partner con cui collaboriamo da tempo con risultati molto soddisfacenti".