Petrolio: prezzi ancora in calo, pesano nuove restrizioni in Cina

Mercoledì 4 Agosto 2021, 09:15







(Teleborsa) - Si muovono ancora con debolezza i prezzi del petrolio. Questa mattina sui mercati asiatici il Brent è scambiato a quota 72,37 dollari, in flessione dello 0,06%, mentre il WTI viaggia a 70,39 dollari in calo dello 0,24%.



A pesare sulle quotazioni di greggio sono i timori per le nuove restrizioni legate alla diffusione della variante Delta anche in Cina, per tenere sotto controllo l'epidemia.



Gli Stati Uniti e la Cina, i due maggiori consumatori di petrolio al mondo, sono alle prese con focolai in rapida diffusione della variante di coronavirus che gli analisti temono limiterà la domanda di carburante in un momento in cui tradizionalmente aumenta in entrambi i paesi.





