Martedì 12 Ottobre 2021, 19:15 - Ultimo aggiornamento: 19:18

Costerebbe a regime circa 1 miliardo di euro in tre anni l'ampliamento dell'accesso all'Ape sociale individuato dalla Commissione tecnica al lavoro sulla riforma delle pensioni. A spiegarlo è il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che ha fatto una stima dei maggiori oneri derivanti dalla modifica della normativa sull'anticipo pensionistico nel corso della sua audizione alla commissione Lavoro della Camera. Sono in tutto 27 le nuove categorie, considerate gravose, individuate dal gruppo di esperti guidato dall'ex ministro dem del Lavoro Cesare Damiano, che potrebbero rientrare nella riforma. Si va dai bidelli, ai tassisti, dai falegnami ai commessi, passando per i saldatori. La stessa Commissione ha poi proposto la riduzione del requisito di anzianità contributiva per i lavoratori appartenenti al settore edile da 36 anni a 30 anni.

Nel corso dell'audizione, di oggi, poi, Tridico ha detto che la proposta dei sindacati di Quota 41, che permetterebbe di andare in pensione per tutti al 41esimo anno di contributi versati, costerebbe dai 4,3 miliardi (nel 2022) ai 9 all'anno (tra il 2029 e il 2031). L'Inps, invece, sta valutando per il superamento di Quota 100 l'uscita a 63/64 anni con pensione calcolata solo in base ai contributi versati e non con il sistema misto che comprende anche il vecchio metodo retributivo. Un vero e proprio indirizzo al governo Draghi, che tuttavia non è detto lo voglia accettare.

La riforma dell'Ape sociale, le parole di Tridico

«L'ampliamento delle categorie considerate gravose ammesse all'accesso anticipato alla pensione - ha spiegato il presidente dell'Inps- comporterebbe maggiori oneri pari a 126,7 milioni per il 2022, a 331,1 per il 2023, a 520,7 per il 2024, fino a un picco di 805,3 milioni nel 2025». Tridico ha spiegato che ci sarebbero 30 codici in più oltre ai 15 esistenti per le attività gravose.

Poi ha chiarito che «l'ampliamento delle categorie di attività gravose per l'accesso all' Ape sociale avrebbe conseguenze anche per il conseguimento del diritto al pensionamento in favore dei lavoratori precoci, nonchè ai fini dell'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per l'accesso al pensionamento di vecchiaia».

Il presidente dell'Inps ha inoltre suggerito, per favorire la semplificazione, di inserire nella riforma dell'Ape anche la necessità di avere nei flussi Uniemens anche il codice professionale dell'assicurato, al fine di permettere di identificare automaticamente il criterio di riconoscimento della mansione gravosa rispetto a certi anni di contribuzione e quindi il rilascio della domanda di pensionamento anticipato. E ancora, per quanto riguarda i disoccupati ha proposto «l'eliminazione della condizione di conclusione della prestazione di disoccupazione da almeno 3 mesi» e rispondendo a una domanda dei parlamentari ha detto: «leggo favorevolmente la possibilità di estendere l' Ape sociale ai lavoratori fragili al Covid, quindi gli immunodepressi e i malati oncologici».

L'anticipo della pensione a 63/64 anni

Quanto alla pensione prima dei 67 anni Tridico ha illustrato l'idea di una «anticipazione, sulla base di ciò che il lavoratore ha creato fino a quel momento attraverso la sua contribuzione, cosa che potrebbe essere l'altra gamba dell'Ape sociale».

Si tratterebbe di «una prestazione di importo pari alla quota contributiva di pensione che prevede l'anticipazione della sola quota contributiva a 63/64 anni, rilasciando la parte retributiva a 67 anni. Questa proposta consentirebbe una certa flessibilità nell'età di accesso alla pensione, una anticipazione e potremmo definirla una sorta di Ape contributiva». E, ha assicurato: «È un'ipotesi pienamente sostenibile dal punto di vista finanziario, non grava sui conti dello Stato, si potrebbe prevedere un periodo minimo di contribuzione di 20 anni, e aver maturato una quota contributiva di pensione pari a 1,2 volte l'assegno sociale». Le simulazioni messe a punto dall'Istituto indicano, a partire dal 2022, «circa 50mila il primo anno, 66mila il secondo, 87mila il terzo anno, per un costo nel primo anno pari a 453 milioni, 935 nel secondo, 1.134 nel terzo, ma il costo - ha precisato - è dovuto unicamente all'anticipazione di cassa dei flussi».

«La prestazione - ha poi detto - spetterebbe fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, a 67 anni, sarebbe quindi un'anticipazione di prestazione per 3 o 4 anni, secondo come deciderà il legislatore di porre l'asticella dell'accesso». Per il presidente dell'Istituto si potrebbero, quindi «prevedere anche meccanismi di staffetta generazionale, anche in relazione a contratti part time». Mentre la misura risulterebbe «incompatibile» con altri redditi o indennizzi.

Il commento della Cgil

Secondo il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli «le previsioni di spesa dell'Inps

sulla possibile uscita con 41 anni di contributi, superiore a 9 miliardi come punta massima, secondo noi sono decisamente sovrastimate». Per il sindacato saarebbero previsioni che considerano «che tutti i lavoratori in possesso di questo requisito esercitino il diritto, quando l'esperienza concreta ci dice che in questi casi gli utilizzatori sono meno della metà», come spiega il responsabile previdenza pubblica della Cgil nazionale,

Ezio Cigna.

«Per noi il picco massimo di spesa annua non supererebbe il miliardo e mezzo, e pertanto questo intervento

sarebbe sostenibile», aggiunge. Per Ghiselli, quindi, «è positivo che il presidente dell'Inps ribadisca l'esigenza di una maggiore flessibilità in uscita, e in particolare apprezziamo le proposte che prevedono la possibilità di pensionamento ben prima dei 67 anni con 20 anni di contributi e avendo maturato una pensione superiore a 1,2 volte l'assegno sociale, ma noi pensiamo che sia opportuno e sostenibile, dopo 62 anni, andare in pensione con la liquidazione dell'intero importo maturato».

Sull'estensione delle tutele alle categorie rientranti nell'Ape sociale, il segretario si dice a favore di un'estensione a tutti i disoccupati di lunga durata e ai lavoratori impiegati in attività gravose.