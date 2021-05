14 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Rialzo per Paypal Holdings, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,02%.

Il gruppo dei pagamenti ha siglato un accordo per l'acquisto di Happy Returns, società specializzata in servizi per i resi di prodotti acquistati online. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell'operazione.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Paypal Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.

Lo scenario tecnico di Paypal Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 243 USD con area di resistenza individuata a quota 247,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 240,3.