Passeggiata spaziale a bordo della ISS

(Teleborsa) - Prima passeggiata spaziale per l'equipaggio dia bordo della stazione spaziale internazionale.sono i due astronauti a cui è stata affidata l'attività extraveicolare a partire dalle 14:20 italiane di mercoledì 21 agosto, della durata di circa 6 ore e mezza. Si tratta della prima esperienza per Morgan, la terza passeggiata per Hague. Il loro compito consiste nel montaggio dell'adattatore del sistema di aggancio (IDA-3) sul modulo Harmony, che consentirà l'attracco delle navette con equipaggio diIl kit dell'adattatore è arrivato sulla ISS il 28 luglio 2019, a bordo della capsuladella SpaceX, insieme a rifornimenti e attrezzature scientifiche.L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea,, continua nel programma di esperimenti della missione Beyond e nei prossimi mesi dovrebbe essere impegnato a sua volta in una o più attività extraveicolari, dopo quelle condotte nel 2013 durante la missione Volare.