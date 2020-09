Osservatorio Compass: 45% famiglie vorrebbe acquistare auto entro un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ildelle famiglie italiane vorrebbe acquistare un'auto nuova o usataE' quanto emerge dallche stima inle persone con una propensione favore all'acquisto. Un dato significativo, specialmente se si considera che il parco circolante, che a fine 2019 contava, in crescita anno dopo anno.Il, secondo lo studio, è die diTra i giovani cresce la propensione all'acquisto attraverso il canale digitale sia per le auto nuove (20%) che per l'usato (23%). Il criterio maggiormente considerato per l'acquisto è il consumo di carburante (69%), seguito dai costi di mantenimento (60%) e dalla sicurezza (60%). C'è, inoltre, chi valuta attentamente l'estetica/design/stile (32%); del resto per il 64% degli italiani, l'auto costituisce ancora uno status symbol e per il 58% continuerà ad esserlo anche nel futuro."Ilha bisogno di riprendere a- ha dichiaratoDirettore Centrale Marketing e Innovation di Compass. Dopo lo stop dettato dal Covid-19 si intravedono dei buoni segnali e un futuro certamente più verde. Aumenta la quota di auto ibride e elettriche e c'e' un vero boom di mezzi di micromobilità. Per le nuove immatricolazioni diventa sempre piu' centrale il ruolo del credito al consumo. L'81% avviene, infatti, anche grazie ai finanziamenti nel comparto delle auto nuove, a testimonianza di come questo strumento sia importante nell'avvicinare domanda e offerta, favorendo la ripartenza diCapitolo: con l'esplosione della pandemia, bici, monopattini e hoverboard hanno conquistato sempre più le nostre strade. Già dal 2019 le vendite di bici avevano comunque toccato quota 1,7 milioni (per un valore di circa 1,35 miliardi di euro) con un boom del +13% per le e-bike, e i numeri per ilsono destinati a crescere.