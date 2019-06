Officina Stellare sbarcherà in Borsa il 26 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sarà ilprossimo il giorno del debutto in Borsa diha disposto l'ammissione alle negoziazioni all'Aim della società vicentina attiva nella realizzazione di soluzioni all'avanguardia per il mercato della ricerca scientifica, della difesa, delle comunicazioni laser e dell'innovativo settore della New Space Economy.L'azienda basata a Sarcedo (Vicenza) ha chiuso anticipatamente il book dopo aver visto che la domanda aveva superato di circa 3 volte l'importo offerto.includendo l'esercizio dell'opzione di overallotment., con una capitalizzazione di 33 milioni di euro circa.La società intende destinare la raccolta al supporto dei piani di crescita, sia organica che per linee esterne, e degli investimenti per la ricerca e l'innovazione, puntando a diventare una Space Factory riconosciuta a livello mondiale, consolidando la propria posizione di leadership nella New Space Economy.