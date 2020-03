NPL, il coronavirus colpisce anche il settore delle esecuzioni immobiliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo "stop" delle esecuzioni, individuali e concorsuali, colpisce l'intera filiera che rischia di riprendere la propria attività soltanto dopo l'estate. Per questo motivo, associazione di studio sulle esecuzioni giudiziarie,che – spiega in una nota – "non si tradurrebbero nella solita richiesta di fondi, ma in alcune iniziative a tutela di tutti gli addetti del comparto, senza gravare sulle casse statali"., cioè tutte le somme che, a seguito delle vendite effettuate sono giacenti sui conti delle procedure presso i Tribunali. Secondo l'Osservatorio T6, iitaliani dovrebbero effettuare in tempi brevissimi idalle procedure, velocizzando le pratiche pendenti nelle aule giudiziarie. "Abbiamo calcolato – spiega- con forte approssimazione, che sarebbe possibile, anche con una distribuzione accelerata, seppure parziale".Si potrebbe poi fissare la, in modo uniforme sul territorio nazionale, e per alleggerire il carico fiscale sul settore, si ipotizza diil versamento del, balzello che grava sulle procedure per oltre 30 milioni di euro annui. In questa ottica, il settore richiede al legislatore diper i trasferimenti di proprietà da aste, ovvero ledi 200 euro ciascuna.