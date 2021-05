13 Maggio 2021

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2021, Nexi ha registrato ricavi pari a 258,6 milioni di euro, in crescita del 4,1% sullo stesso periodo del 2020 e del 5,3% sui primi tre mesi del 2019. L'EBITDA è stato pari a 139,8 milioni di euro - +2% rispetto al 2020 e +9,2% rispetto al 2019 - e l'EBITDA Margin è stato pari al 54%, in linea con il livello registrato nello stesso periodo dello scorso anno e in aumento di circa 2 punti percentuali rispetto al livello del primo trimestre 2019.

La società che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale ha una Posizione Finanziaria Netta gestionale pari a 1.904 milioni di euro al 31 marzo 2021, mentre la posizione Finanziaria Netta/EBITDA è pari a 3,2x, in calo rispetto ai trimestri precedenti (4,0x al 30/06/2020, 3,5x al 31/12/2020).

Nexi ha rivisto al rialzo la sua guidance per il 2021. Ora prevede una crescita a/a per i ricavi high single digit / double-digit (precedentemente midhigh single digit). L'EBITDA Margin è previsto stabile a/a, in crescita di 3 p.p. rispetto al 2019, con potenziale upside. Restano confermati il Ratio Capex/Ricavi stabile a/a, anticipando l'effetto delle sinergie derivanti dalle operazioni di M&A precedentemente annunciate, e una forte generazione di cassa organica.

La fintech italiana ha inoltre reso noto che prosegue "secondo i piani il percorso di creazione del campione europeo dei pagamenti digitali: confermato il closing con Nets nel 2Q2021, previsto invece il closing con SIA nel 3Q2021". In data odierna, il CdA - in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 5 maggio 2021, ha approvato l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, per un numero massimo di azioni pari a 325.000, equivalenti allo 0,05% dell'attuale capitale sociale di Nexi.

Dopo la diffusione dei conti, è in rialzo Nexi, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,13% e portandosi a 15,64. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 15,98 e successiva a 16,88. Supporto a 15,07.