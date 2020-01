Newlat Food prosegue piano espansione: due possibili acquisizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Newlat Food, a circa tre mesi dalla quotazione, annuncia che sta proseguendo nel piano die ha avviato icon gli azionisti di, al fine di poter annunciare la prima acquisizione nei prossimi mesi. Il primo target operanel segmentocon un fatturato di circa 200 milioni di Euro mentre il secondo target operanel settorecon un fatturato di circa 180 milioni di Euro.La società ha anche, coinvolgendo nel progetto di sviluppodi comprovata esperienza, per, analizzando tutte le implicazioni che lepotranno richiedere, sia sotto il profilo della creazione di valore per gli azionisti di Newlat, sia sotto il profilo dell analisi delle sinergie operativeFra dicembre e gennaio - fa sapere la società - si sono, pressoin provincia di, effettuati da tre multinazionali operanti nel settore Baby Food, passaggi tecnici per la sottoscrizione difinalizzate alla fornitura di, che la società prevede di perfezionare entro i prossimi 30-60 giorni.