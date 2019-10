Netflix, salgono utili e ricavi ma abbonati crescono meno del previsto

(Teleborsa) - Netflix chiude il terzo trimestre con un utile in aumento del 65,5% a 665 milioni di dollari e ricavi in crescita del 31% a 5,25 miliardi.



Il colosso della tv in streaming ha registrato 6,8 milioni di nuovi abbonati, inferiore ai 7 milioni attesi dagli analisti. Per il quarto trimestre Netflix prevede 7,6 milioni di nuovi abbonati.



I risultati trimestrali hanno sostenuto il titolo a Wall Street, arrivato a guadagnare nelle contrattazioni after hours oltre 10 punti percentuali. © RIPRODUZIONE RISERVATA