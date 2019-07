Neosperience, approvato incremento numero amministratori CdA

(Teleborsa) - Una integrazione importante, per una delle società più attive nel settore della Digital Customer Experience. Durante l'Assemblea ordinaria di Neosperience si è votato per aumentare i membri del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea ha deliberato in favore e ha alzato da 7 a 9 il numero dei membri.



I due nomi scelti sono quelli di Laura Patrini, Customer Success Director, e di Gianni Camisa, che andrà ad occupare il ruolo di Chief Operating Officer, dopo anni passati in realtà importanti come IBM.



Il Presidente della Società, Dario Melpignano si è detto "felice per la scelta di Gianni Camisa, che contribuirà a realizzare ancor meglio gli obiettivi ambiziosi che ci siamo prefissati".



Successivamente è stata approvata la proposta in merito alla modifica del compensi previsti per il CdA per un importo complessivo massimo pari a 400 mila euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA