Natale, si spenderanno in media 541 euro a famiglia

(Teleborsa) - L'aumento tendenziale dell'1% della produzione industriale ad ottobre, segnalato stamane (10 dicembre 2018) dall'Istat, si deve all'arrivo delper il quale si stima quest'anno una. Lo afferma Coldiretti, segnalando che tra i settori con i più elevati tassi di crescita tendenziale ci sono la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi di misurazione e orologi (+5,9%) e l'alimentare con +3,8% sotto la spinta dei regali e dei tradizionali cenoni di fine anno.L'aumento del budget per Natale delle famiglie – spiega la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana – riguarda tutte le categorie di spesa che è destinata, nell'ordine, per ilal cinema, al teatro, nei concerti o nelle discoteche., preceduta solo da Gran Bretagna con 646 euro, Spagna con 600 e Austria con 542 euro a famiglia.in deciso aumento anche per l'affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione.