Nasce Growinn, la rete d'imprese per rilanciare l'hospitality

(Teleborsa) -, la prima, grazie alla collaborazione nata fra(hospitality management),(efficientamento energetico),(edilizia),(finanza agevolata e Industria 4.0) e(human management).Il progetto è stato presentato nel corso della manifestazione, in corso alla Fiera di Rimini, in occasione della round table "Growinn per il restart alberghiero. Riqualificazione, Finanza, Management e Innovazione per l'hospitality italiana".sta vivendo un momento molto delicato: tra il 2019 e il 2021, a causa della pandemia, ha registrato uncon una crescita della domanda interna (+7,1%) che non è riuscita a compensare il(-10,4%).report stima indell'ospitalità 2022 (rispetto al 2021), ma nel 2023/24 si prevede una nuova flessione che riporterà il settore ai livelli pre-Covid.Sonoche rischiano di pregiudicare sia la qualità dei servizi che la marginalità per gli albergatori: da una parte(Federalberghi stima una bolletta media triplicata di 120mila euro) e dall'altra(la maggioranza delle strutture si ritrova sotto organico).In questo scenario nasce, che puòdalle aziende che fanno parte della Rete ed è in grado dicon un approccio integrato per portarlo in una più moderna dimensione di business lavorando principalmente. Analizzate le esigenze e definito un piano di interventi, Growinn individua le soluzioni finanziarie necessarie a finalizzare il progetto. Ottenuto il capitale di partenza, le aziende retiste intervengono sulla struttura con le loro expertise verticali."La pandemia non ha avuto effetti sul settore solo in termini di presenze e flussi turistici, ma ha modificato in maniera profonda la domanda di servizi, mentre la guerra e l'inflazione hanno complicato la ripresa specialmente in Europa e in Italia", dichiara, docente di management e amministratore del gruppo, aggiungendo "il settore dell'hospitality è pertanto chiamato a rinnovarsi: servono strutture moderne e sostenibili nell'ottica della transizione digitale 4.0 che migliori sia i servizi ai turisti che la gestione e la qualità degli hotel. Occorrono grandi investimenti e sono molti i capitali pubblici e privati che possono sostenere questo processo, ma non sempre gli operatori alberghieri ne sono a conoscenza o hanno le competenze per accedervi"."Il comparto Hospitality oggi non vive una crisi, bensì un cambio di paradigma. Una modificazione profonda e radicale che continuerà a presentare agli albergatori scenari sfidanti e difficilmente prevedibili", afferma, CEO di Playhotel Next, sottolineando che "Growinn è nata proprio a questo scopo. Fornire alle strutture clienti la visione d'insieme, la capacità predittiva, le risorse e le professionalità necessarie a vendere di più e meglio servizi realmente rispondenti alle necessità della nuova clientela".All'evento di presentazione di Growinn coordinati da, Responsabile Progetti ESG Kerr, hanno preso parte:, Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica della Ragioneria dello Stato e membro del CDA di Cassa Depositi e Prestiti;, Docente di Management e Amministratore del Gruppo Next4;, CEO di Playhotel Next;, Vice Presidente del network di imprese Impatta e Responsabile Sviluppo della Fondazione Italia Digitale;, Esperto di tecnologia e advisor Playhotel Next.