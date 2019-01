MPS cade a Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Comparto bancario sotto pressione a Piazza Affari con l'indice di riferimento FTSE IT Banks che cede oltre l'1,5%. Tra i player del settore, soffre Banco BPM (-3,21%) seguito da UBI (-2,23%) e Unicredit (-2,15%). Ma a registrare la peggiore performance è il Monte dei Paschi di Siena che arretra di oltre 6 punti percentuali dopo una sospensione per eccesso di ribasso.A pesare sul titolo dell'istituto senese sono state le parole del, "nelle prossime settimane ci sarà forse un problema con MPS".Dichiarazioni dell'esponente della Lega che si uniscono aldall'Autorità di vigilanza bancaria europea per comunicarela decisione sulla(processo di revisione e valutazione prudenziale, Supervisory Review and Evaluation Process). La lettera è provvisoria e la versione finale è prevista entro il primo trimestre 2019, al termine del processo SREP.Nella bozza di lettera, la BCE ha evidenziato anche i punti di debolezza/attenzione che BMPS deve affrontare. I principali sono legati alla "capacità di conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione: migliorare la redditività, inferiore agli obiettivi di Piano, e la posizione patrimoniale, indebolita dall'impossibilità di emettere la seconda tranche di obbligazioni T2 entro la fine del 2018 e dagli impatti diretti e indiretti della dinamica dello spread BTP-Bund, soprattutto considerando la significativa esposizione di BMPS al debito sovranoitaliano".Inoltre, la bozza di lettera mette in evidenza leposte dal piano di ristrutturazione sul lato del funding e sulla capacità di MPS di attuare con successo la propria strategia di raccolta, viste le turbolenze che si stanno verificando nei mercati italiani.