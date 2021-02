© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'andamento deinella banca, in particolare il dato dellache è aumentata di 11 miliardi di euro.Lo ha sottolineatoin conference call, ricordando anche che Montepaschi vanta una, con unsceso aial 4,3% dopo l'operazione di derisking Hydra, ed una, con tutti gli indicatori - CET 1 Ratio al 12,1% e CET 1 fully loaded al 9,9%,e "superiori ai numeri che ci saremmo aspettati fino a poche settimane fa".Bastianini ha affrontato anche il temaattualmente all'esame della BCE, ricordando che prevede unsolo nel caso non si riuscisse a trovare un partner e ladell'azionista di Maggioranza (MEF) è "ricorrere ad una soluzione diversa" (). Tale piano di rafforzamento - ha spiegato -e la bancaTier 1 o Tier 2. Il manager ha poi aggiunto che "se le minoranze non dovessero partecipare" all'aumento, le banche d'affari "sono disposte a coprire la parte restante".A proposito delle moratorie, Bastianini ha spiegato che ida MPS ammontano ae che quasi un quarto non sono stati rinnovati nell'ultimo trimestre. Nel complesso, la banca ha messo a disposizione 23 miliardi per sostenere lo sforzo del Paese nel fronteggiare la pandemia, inclusi 8,1 miliardi di prestiti garantiti e 3,3 miliardi di linee di credito.